المصدر: أحمد طارق ■ دبي

جسّد «إكسبو 2020 دبي» الحضور الرياضي القوي في الحدث العالمي، من خلال استضافته العديد من الفعاليات الرياضية، وعدد من أبرز النجوم العالميين في مختلف الألعاب، ما يؤكد التفرّد الخاص بالنسخة التاريخية التي استضافتها «دانة الدنيا»، ليصبح «إكسبو 2020» المعرض الأكثر شمولية بتاريخ «إكسبو»، بما فيها التفرّد في كونه مصدر إلهام عالمي للرياضة بكل تخصصاتها.

للإطلاع على الموضوع أبرز 10 أحداث رياضية لمعت في «إكسبو 2020 دبي»، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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