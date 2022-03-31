عودة بعثة منتخب الدراجات من طاجيكستان بعد حصوله على برونزية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

عادت إلى الإمارات، صباح أمس، بعثة منتخبنا الوطني للدراجات بعد انتهاء مشاركاتها في البطولة الآسيوية التي أقيمت في طاجيكستان على مدار خمسة أيام، وأسفرت عن ميدالية برونزية عن طريق اللاعبة صفية الصايغ، في سباق ضد الساعة فردي، بينما حقق يوسف ميرزا المركزين الرابع والسابع في سباقيه بالبطولة ليحافظ بالتأكيد على معدل نقاطه في التصنيف العام للإمارات آسيوياً وأيضاً تصنيفه الشخصي.

وكان في استقبال البعثة مستشار رئيس الاتحاد رئيس لجنة التسويق، أحمد المطيوعي، الذي حرص على إهداء الورود لبعثة المنتخب برفقة عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة حارب العلي، ونائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، خليفة بن عمير، الذي رافق البعثة من أجل حضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.

وكانت الإمارات قد شاركت في البطولة الآسيوية ببعثة مكونة من 15 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات وحصدت ميدالية برونزية عن طريق صفية الصايغ، التي أحرزت أول ميدالية آسيوية في تاريخ الدراجات الإماراتية لفئة الإناث.

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