النسخة الـ 12 من عالم دبي للرياضة في «المركز التجاري»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي التجاري العالمي ومجلس دبي الرياضي، انطلاق الدورة الـ12 من عالم دبي للرياضة، اعتباراً من الأول من إبريل حتى 21 سبتمبر المقبل، لتتيح لعشاق الرياضة في الإمارة فرصة ممارسة أنشطتهم المفضلة من كرة القدم والبادل والكريكيت والتنس والريشة الطائرة وغيرها في مرافق داخلية رفيعة المستوى ضمن المركز على مدار ستة أشهر.

وتعمل مرافق الرياضات الداخلية الموسمية حالياً بطاقتها الاستيعابية الكاملة، وتشمل 42 ملعباً مختلفاً، بما فيها ثلاثة ملاعب كرة قدم مخصصة للفرق المؤلفة من خمسة لاعبين، وثلاثة للفرق المؤلفة من سبعة لاعبين، بالإضافة إلى مساحة مصممة لعشاق الكريكت ومزودة بشباك للتمرن على رمي الكرة والتصدي لها، كما يقدم عالم دبي للرياضة ملعبين للبادل، التي تُعتبر من أسرع الرياضات نمواً في العالم، ويتيح لعشاق رياضة المضرب الاختيار بين ملعبين للتنس و18 ملعباً للريشة الطائرة، إلى جانب ثمانية ملاعب لكرة الطاولة، وتشمل المرافق كذلك، ملعبين للكرة الطائرة، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، ما يضمن لجميع أفراد المجتمع الاستمتاع بالأنشطة الرياضية المميزة والمتنوعة على اختلاف اهتماماتهم.

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