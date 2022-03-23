كأس الألعاب الرياضية لفتيان الشويفات وفتيات برايتون كوليدج

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت دائرة التعليم والمعرفة، الأحد الماضي، النسخة الأولى من كأس الألعاب الرياضية، بحفل تتويج الأبطال الفائزين بلقب الكأس، بعد مباراتين حماسيتين لفئتي الفتيات والفتيان، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، إذ فاز فريق مدرسة برايتون كوليدج أبوظبي بكأس فئة الفتيات، بينما حصد نجوم فريق مدرسة الشويفات الدولية – أبوظبي لقب الفتيان.

وقالت دائرة التعليم والمعرفة في بيان: «شهدت النسخة الافتتاحية من كأس الألعاب الرياضية، من تنظيم دائرة التعليم والمعرفة، مشاركة أكثر من 50 فريقاً في فئتي الفتيات والفتيان، والذين تنافسوا في أكثر من 100 مباراة كرة قدم في طريقهم للنهائيات، وتعتزم الدائرة توسعة النسخ المقبلة من الكأس لتشمل رياضات أخرى، ما يسهم في تنمية جيل جديد من الطلبة الشغوفين بالتربية البدنية، يتبنون نمط الحياة الصحي والقيم الإيجابية، كالروح الرياضية والتعاون والمرونة والعمل الجماعي، ويتمتعون بالمهارات العملية والقيادية التي تنطوي عليها الألعاب الرياضية الجماعية».

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