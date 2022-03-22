ثانية جولات «الشراعية 60 قدماً» في شواطئ دبي الأحد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه النادي ظهر الأحد المقبل في شواطئ دبي.

وتتضمن البطولة، ثلاث محطات بدأت في شهر فبراير الماضي مع انطلاق سباق الجولة الأولى، فيما تستمر الأحد المقبل مع ثانية الجولات، بينما سيكون الختام خلال مايو المقبل مع سباق القفال رقم 31 للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

وكان مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد شهد أخيراً اجتماعاً بين المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، واللجنة الاستشارية للقوارب والسفن الشراعية التراثية التي شكلت أخيراً بقرار مجلس الإدارة وتضم نخبة من النواخذة المشاركين في السباقات المحلية حيث تقدم الدعم للجنة الرياضية والمقترحات التي من شأنها إنجاح فعاليات الموسم.

وقال حارب إن فعاليات النادي مستمرة بقوة مع نهاية شهر مارس الجاري وماضية في تنوع كبير، مؤكداً أن التحضيرات تجرى على قدم وساق من أجل إنجاح ما تبقى من أنشطة تنافسية ومجتمعية.

ودعا المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل الملاك والنواخذة الراغبين في المشاركة لسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بذلك عبر البوابة الإلكترونية قبل موعد إغلاق باب التسجيل يوم الجمعة المقبل.

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