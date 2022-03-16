بلغارية وإسباني يظفران ببطولة شرطة دبي الثانية للتنس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فازت البلغارية إيفا بوسعاد بالمركز الأول لفئة السيدات، وظفر الإسباني فيرير فيكتوريا بلقب الرجال في النسخة الثانية لبطولة شرطة دبي المفتوحة للتنس، التي أقيمت في ملاعب نادي ضباط شرطة دبي وأكاديمية بوكا، برعاية مجلس دبي الرياضي وبرنامج إسعاد ومبادرة الروح الإيجابية.

وقال مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، العقيد علي خلفان المنصوري، في تصريحات صحافية: «سعداء لنجاح النسخة الثانية للبطولة والتي حققت مكاسب مهمة عززت الروح الإيجابية بين أبناء مجتمع الرياضة، وأسعدنا كثيراً التفاعل بين اللاعبين مع بعضهم ومع عوائلهم». وأضاف: «البطولات الداخلية في شرطة دبي مستمرة، إلا أن هذه البطولة هي ثاني بطولة توجه للجمهور، ما يعكس إيماننا بالمسؤولية المجتمعية، ويعزز شراكتنا مع الجميع، ويوصل رسالتنا بأن الرياضة وسيلة مهمة في المجتمع، وخصوصاً رياضة التنس والبادل تنس واللتين أصبح لهما رواج طيب، وقريباً سيكون هنالك الجديد في هذا الخصوص».

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