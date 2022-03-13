«العذرة» تنتزع سيف اللقايا المفتوح في ختام مهرجان «الوسطى للهجن»

المصدر: أحمد طارق- الشارقة

فازت «العذرة» بسيف منافسات اللقايا المفتوح في ختام مهرجان قناة الوسطى لسباق الهجن، الذي أقيم بميدان نادي الشارقة في نسخته الثانية، لفئتي الحقاقا واللقايا على مدى 52 شوطاً شاركت فيها أكثر من 2600 مطية من هجن أبناء المنطقة من الإمارات المختلفة ودول مجلس التعاون الخليجي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة.

وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام ختام مهرجان قناة الوسطى لسباق الهجن، بحضور الشيخ محمد معضد علي بن هويدن الكتبي والشيخ محمد معضد سعيد بن هويدن الكتبي ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ورؤساء وأعضاء المجالس ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، وقد اتسمت المنافسات بالقوة والإثارة، وفي ختام المهرجان قام سمو نائب الحاكم بتتويج الفائزين وتكريم الجهات التي أسهمت في هذه التظاهرة التراثية.

واستحقت «العذرة» لسلطان سالم حمد الكتبي الحصول على سيف اللقايا المفتوح بعد أن قطعت المسافة في زمن وقدره 7:25:89 دقائق، بينما حصل «الذيب» لمسيعد بن سويد المنصوري على خنجر اللقايا المفتوح قاطعاً المسافة في زمن وقدره 7:28:02دقائق، أما الشوط الثالث فكان من نصيب «رهف» لعبيد بن سلطان عبيد بن مرخان الكتبي في زمن وقدره 7:36:21 دقائق، وفازت «نواد» لعبدالله بن غصاب راعي الطيرة بالشوط الرابع.

وفي الفترة الصباحية المخصصة للقايا توجت «قشمرة» المملوكة لجمال مبارك بن سباع الكتبي بسيف حاكم امارة الشارقة بعد أن قطعت مسافة السباق في 7:31:42 دقائق، وفي الشوط الثاني حاز «الشبابي» لمالكه عمر بن سعيد بن حارب الكتبي بخنجر حاكم إمارة الشارقة بعد أن قطع المسافة في زمن وقدره 7:26:76 دقائق، وتصدرت «شواهين» لصقر سلطان بن هويدن الكتبي الشوط الثالث بزمن وقدره 7:36:18 دقائق، أما الشوط الرابع فكان من نصيب «مشاكل» لعلي بن راشد الكتبي في زمن وقدره 7:36:18 دقائق، وفازت «ناصية» لحسين علي حسين النعيمي بالشوط الخامس في زمن وقدره 7:35:78 دقائق، وتصدر «مبشر» لسعيد بن سهيل دليوي الكتبي الشوط السادس في زمن وقدره 7:33:09 دقائق، وفاز «شاهين» لراشد بن ناصر الغيلاني بالشوط السابع في زمن و قدره 7:37:52 دقائق، أما الشوط الثامن فكان من نصيب «مياسة» ملك محمد بن سعيد سالم الوهيبي.

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