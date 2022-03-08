مجمع ند الشبا يستضيف التحدي الخيري لـ «الكروسفت»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف مجمع ند الشبا الرياضي في 19 مارس الجاري، التحدي الخيري (باتل كانسر للكروسفت)، الذي يُقام بهدف جمع التبرعات لدعم أبحاث السرطان وتوفير العلاج لمرضى السرطان، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع مؤسسة الجليلة. وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي: «إن الحدث الخيري يتضمن أربع منافسات متنوّعة تختبر القدرات الرياضية واللياقة البدنية للمشاركين من خلال حمل الأوزان، والدمبل، وكرة كاتل بيل وتدريبات وزن الجسم وآلات التجديف والتزلج والدراجات، بالإضافة إلى تدريبات رفع وحمل أكياس الرمل».

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