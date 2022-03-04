كرنفال دبي للتجديف الحديث في البحيرة الكريستالية غداً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد البحيرة الكريستالية الخلابة في الحي الأول بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم، غداً، تظاهرة رياضية مجتمعية فريدة في كرنفال قوارب التجديف الحديث «كاياك» وواقف، ضمن سلسلة مهرجانات دبي التي درج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيمها، تشجيعاً لمختلف شرائح المجتمع.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث ضمن أنشطته المجتمعية، تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

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