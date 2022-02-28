الملاكم اسطرلابيو يفوز بنزال دبي التاريخي على حساب الأسطورة «آل تشاكا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فجر فينسينت أسطرلابيو الملاكم الفلبيني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على غييرمو ريجونديو «آل تشاكا» أسطورة الملاكمة الكوبية المتوج بذهبيتي أولمبياد (سيدني 2000) و(أثينا 2004) في النزال التاريخي على اللقب العالمي في وزن البانتام الذي استضافه نادي الإمارات للغولف في دبي بحضور جماهيري غفير.

وكانت الأنظار متجه بصورة كبيرة على الاسطورة «آل تشاكا» لكونه الأوفر حظاً إذ سبق وأن فاز بذهبيتي أولمبياد (سيدني 2000) و(أثينا 2004) بجانب العديد من الألقاب العالمية، كما أنه الأكثر خبرة إذ يبلغ 41 عاما كانت حافلة بالمباريات القوية، بينما دخل أسطرلابيو النزال بدون تاريخ كبير من النزالات كما أنه يبلغ 26 عاما فقط، لكنه نجح في دخول التاريخ بفوزه في النزال الذي أستمر لـ 10 جولات.

وقال الملاكم الفلبيني عقب تتويجه إنه يشكر كل الأشخاص الذين وقفوا خلفه لخوض هذا النزال التاريخي واصدقائي دافاو جونير، جون سيغيلا، غييرمو والسيد ماني باكوياو، مضيفاً: «أود كذلك أن أشكر مديري نيري كما أشكر عائلتي وزوجتي وابنائي بشكل خاص».

وتخطت النسخة الثانية كل التوقعات، إذ شهدت حضوراً أكبر مقارنة بالنسخة الأولى التي كانت قد أقيمت في أكتوبر الماضي، وهو ما يشير إلى اتساع رقة الجماهير المحبة للملاكمين الكوبين في الإمارات خاصة بعد تدشين نادي خاص للملاكمة الكوبية في منطقة القوز بدبي.

وفي بقية النزالات، فاز جادير هيريرا على مارك جون ياب، خيسوس جامبا أمام مانيش أهلاوات، يان ماركوس في مواجهة مردوخ كوفيس كاتيمبو، أرماندو مارتينيز رابي على جاكسون مالينينج، ديان غونزاليس في مقابل مصطفى الهامي، أليكسز فيالون على حساب حبيب بنجو وجان جونيور ميسي أمام علي سيرونكوما.

وكان لافتاً أن كل الملاكمين الكوبيين عد «آل تشاكا» نجحوا في تحقيق الفوز في النزالات التي خاضوها، رغم فارق السن بينهم وبين منافسيهم من الجنسيات الأخرى، إذ تراوحت أعمار الكوبيين ما بين 18 و21 عاماً، كما أنهم أظهروا تكتيكات مختلفة في الهجوم والدفاع، خلال النزالات التي خاضوها بحماس، مع تحركات شبيهة برقصة السالسا المشهورة في منطقة الكاريبي.

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