المصدر: الإمارات اليوم

إداري

ينتظر إداري بارز قراراً من اتحاد لعبة جماعية بتعيينه في منصب إداري مهم بعدما تم ترشيحه من قبل شخصية رياضية كبيرة لشغل هذا المنصب نظراً للخبرة الطويلة التي يتمتع بها في المجال الإداري.

تأجيل

أجل مسؤولو أحد أندية المحترفين، دون سابق إنذار، الموعد الذي كان مقرراً مع لاعب مواطن في الفريق لتمديد عقده لموسمين، الأمر الذي جعل اللاعب يتخوف من احتمالية تراجع النادي عن تمديد العقد، بعد أن دخلت الإدارة في مفاوضات مع مدافع يلعب في مركزه نفسه.

انتقادات

انتقدت جماهيرٌ الموقعَ الإعلامي الخاص بناديها لعدم قيامه ببث فيديوهات ومقاطع لفريقها لتحفيز الجماهير على حضور المباريات لتحفيز اللاعبين على مواصلة المسيرة الناجحة للفريق الموسم الجاري.

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