معسكر تدريبي لزوارق أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يبدأ فريق أبوظبي للزوارق السريعة معسكراً تدريبياً خاصاً في العاصمة أبوظبي استعداداً للبطولات العالمية والدولية والتحديات المقبلة التي سيشارك من خلالها في الأشهر المقبلة، ويستعد الفريق من أجل خوض أكثر من بطولة في غمار الموسم الجاري أبرزها بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 – تحدي 24 ساعة وبطولة العالم لزوارق الفورمولا4.

وقال نادي أبوظبي للرياضات البحرية في بيان أمس: «تدريبات الفريق ستستمر حتى أول أسبوع من مارس بمشاركة متسابقي فئة الفورمولا1 ثاني القمزي وشون تورنتي، متسابقي فئة فورمولا2 راشد القمزي ومنصور المنصوري ومتسابقي فئة الفورمولا4 سالم اليافعي وأحمد الرميثي، بالإضافة لوجود متسابقي 24 فالح المنصوري راشد الطاير محمد المحيربي وراشد الرميثي، وسيأخذ المسار التدريبي مكانه على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، حيث تبدأ التمارين وبشكل يومي خلال الفترة الصباحية وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة حرصاً على تأمين وتجهيز المكان للمشاركة بالناحية الأمثل».

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