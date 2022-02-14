راشد بن حميد: أبوظبي تركت بصمة عالمية في مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، على ما تحقق من نجاح لاستضافة دولة الإمارات النسخة الـ18 من البطولة، التي أسدل عليها الستار مساء أول من أمس بتتويج فريق تشيلسي بطلاً للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء تتويج تشيلسي بكأس العالم للأندية عقب الفوز على بالميراس البرازيلي 2-1، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وقال الشيخ راشد بن حميد، في تصريحات عقب تتويج الفريق الفائز بكأس العالم للأندية، إن ما تحقق من نجاح يدل على كفاءة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي في تنظيم أكبر وأهم الأحداث والفعاليات الرياضية.

وأشار إلى أن أبوظبي تركت بصمة عالمية في مونديال الأندية، وأن الجميع يشهد بالتميز في التنظيم، خصوصاً تلك النسخة، وأن البطولة محظوظة بأبوظبي.

وأضاف: «نهدي هذا النجاح لقيادتنا الرشيدة، وإلى كل من أسهم في تحقيق هذا النجاح من مختلف الدوائر المعنية، التي أسهمت في هذا الإبهار اللافت».

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن دولة الإمارات سخّرت كل إمكاناتها لتظهر البطولة بهذا الشكل المميز، الأمر الذي يدفعها لتنظيم المزيد من البطولات العالمية.

وتابع رئيس اتحاد كرة القدم قائلاً: «تم الاتفاق مع كل من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم على تنظيم بطولات إقليمية ودولية في الإمارات خلال الفترة المقبلة، نعمل على ذلك بفضل دعم كل المؤسسات في الدولة، التي لها الدور الكبير في نجاح وتطور هذه الرياضة في الدولة والمنطقة».

وأكد أن مشاركة ثلاثة فرق عربية في النسخة التي اختتمت أول من أمس من البطولة، ووصول فريقين عربيين إلى المربع الذهبي، يؤكد على مدى المنافسة القوية من الأندية العربية الكبيرة صاحبة القاعدة الجماهيرية، مشيداً في الوقت نفسه بفريق تشيلسي الذي حقق لقب البطولة.

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