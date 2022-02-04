شباب الأهلي يتعاقد مع أوليفيرا وسواريز برعاية «الرستماني- نيسان»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، تعاقدها مع البرازيليين غوستافو أوليفيرا (19 عاماً)، وكايكي سواريز (18 عاماً)، إذ تم قيد اللاعبين ضمن فئة المقيمين، ليصبحا لاعبين رسميين في «فرسان دبي».

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنه يأتي التعاقد مع اللاعبين بإسهام ورعاية الشريك الاستراتيجي والراعي البلاتيني للنادي «مجموعة عبدالواحد الرستماني - نيسان»، إيماناً منهم برفد الفريق الأول بأفضل العناصر، وتعزيزاً لصفوفه لمشاركاته واستحقاقاته المحلية والقارية في الموسم الجاري 2021-2022، وامتداداً للتعاون بين الطرفين في إطار تكامل الأدوار بين الأندية الرياضية والمؤسسات الوطنية، ما يسهم في تنمية القدرات وتطوير العمل الرياضي لتحقيق التميز والريادة للرياضة والرياضيين.

من جهته، أعرب النادي عن شكره لـ«مجموعة عبدالواحد الرستماني - نيسان»، تقديراً لدعمها المستمر للرياضة والرياضيين، وحرصها على مد جسور التعاون مع النادي، لتسهم مع غيرها من الرعاة في تحقيق نجاحات لافتة على مستوى الفريق الأول لكرة القدم والفريق الرديف، وفوزه في عدد من البطولات في الموسم الماضي.

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