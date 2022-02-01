100 درهم رسوم التسجيل في سباق «تيري فوكس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يعود سباق «تيري فوكس» الشهير إلى دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في الخامس من فبراير 2022، احتفالاً باليوم العالمي للسرطان، وكحدث ختامي لفعاليات أسبوع الصحة واللياقة في «إكسبو 2020 دبي»، إذ يُقام السباق برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، الذي بادر بدعم سباق (تيري فوكس) الخيري في انطلاقته الأولى في دبي في عام 1994، وتُقام دورة هذا العام من السباق عبر أجنحة المعرض.

وقالت اللجنة المنظمة إن «رسوم التسجيل تبلغ في الحدث 100 درهم للفرد، في حين أن المشاركة والتسجيل مجاناً للصغار دون 11 عاماً، وسيحصل جميع المشاركين على ثلاث تذاكر دخول لـ«إكسبو 2020»، تتيح النفاذ الكامل للمعرض، وسيتم التبرع بجميع العائدات الصافية من التسجيل لمشاريع أبحاث السرطان في الإمارات، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مؤسسة (تيري فوكس)». وانطلق سباق «تيري فوكس» في البداية بهدف زيادة الوعي ودعم أبحاث السرطان، ويحمل اسم طالب جامعي كندي شاب، فقد ساقه بسبب مرض السرطان، ورغبة منه في إعطاء الأمل لمرضى السرطان، ركض الرياضي بساقه المبتورة لمسافة 5373 كيلومتراً – ما يعادل قطع مسافة سباق ماراثون يومياً على مدار 143 يوماً – وذلك بهدف جمع التبرعات لمصلحة مراكز أبحاث السرطان، وعندما اضطر إلى التوقف عن الركض بسبب معاناته مرة أخرى من السرطان، قرر ملايين الأشخاص حول العالم مواصلة سعيه من خلال المشاركة في سباق «تيري فوكس».

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