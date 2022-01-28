"عليا آل مكتوم" و"بنجاش" يحققان الفوز في كأس "بنتلي الفضية" للبولو

المصدر: الإمارات اليوم

تصدر فريق الشيخة عليا آل مكتوم بطولة كأس بنتلي الفضية للبولو 2022، بعد فوزه في مباراته الثانية على التوالي على فريق زيدان، بعشرة اأهداف، مقابل ستة، كما فاز فريق بنجاش على فريق كلينوفا بسبعة أهداف ونصف مقابل اربعة أهداف.

وكان اليوم قبل الاخير من الدور التمهيدي، والذي اقيم على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، قد شهد مباراتين لم يجد فيهما فريق الشيخة عليا آل مكتوم، وفريق بنجاش صعوبة كبيرة في الفوز بهما، حيث افتقد منافسيمها إلى التجانس والتفاهم بين اللاعبين كفريق حتى الان .

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