170 درّاجاً يشاركون في سباقي جبل حفيت وحتا

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أقيم أول من أمس السباق الدوري المحلي الثامن الذي نظمه اتحاد الدرّاجات في جبل حفيت بالعين، وسباق الدراجات الجبلية الثالث في حتا، بمشاركة 170 درّاجاً من الجنسين، بواقع 120 في الأول، و50 في الثاني. وشهد سباق جبل حفيت، تكريم الفائزين في ثماني فئات، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي أسامة الشعفار، ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية خليفة بن عمير، ونائب رئيس الاتحاد محمد القبيسي، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات النخيرة الخييلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news