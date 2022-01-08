في احتفالية أنيقة.. راشد بن حميد يتوج الجزيرة بطلا لكأس السوبر

المصدر: الإمارات اليوم - العين

في احتفالية أنيقة .. توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم فريق الجزيرة بطلا لكأس السوبر الإماراتي للمرة الأولى في تاريخه و ذلك بعد تغلبه على شباب الأهلي 5-3 بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

شارك في مراسم التتويج - التي جرت عقب اللقاء مباشرة - معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية و عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين، وإبراهيم عبد الملك عضو مجلس إدارة شباب الأهلي نائب رئيس شركة كرة القدم.

و سلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي كأس البطولة إلى على خصيف قائد فريق الجزيرة وحارس مرماه الفائز بلقب أفضل لاعب في المباراة بعد تسلم لاعبي فريق الجزيرة الميداليات الذهبية و قبلها كان لاعبو شباب الأهلي قد تسلموا ميداليات المركز الثاني.

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