في احتفالية أنيقة.. راشد بن حميد يتوج الجزيرة بطلا لكأس السوبر
في احتفالية أنيقة .. توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم فريق الجزيرة بطلا لكأس السوبر الإماراتي للمرة الأولى في تاريخه و ذلك بعد تغلبه على شباب الأهلي 5-3 بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.
شارك في مراسم التتويج - التي جرت عقب اللقاء مباشرة - معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية و عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين، وإبراهيم عبد الملك عضو مجلس إدارة شباب الأهلي نائب رئيس شركة كرة القدم.
و سلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي كأس البطولة إلى على خصيف قائد فريق الجزيرة وحارس مرماه الفائز بلقب أفضل لاعب في المباراة بعد تسلم لاعبي فريق الجزيرة الميداليات الذهبية و قبلها كان لاعبو شباب الأهلي قد تسلموا ميداليات المركز الثاني.
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