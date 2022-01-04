فاطمة بنت هزاع تفوز بجائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية للريادة والتميز الرياضي

المصدر: أبوظبي ■ وام

فازت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، عضو مجال التحكيم للخيول العربية، بجائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية للريادة والتميز الرياضي في الوطن العربي، التي قدمها المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، برعاية جامعة الدول العربية، وذلك عن دورها في مجال الريادة المجتمعية والتميز الرياضي.

وأهدت الجائزة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، رائدة النهضة النسائية وقائدة مبادرات التمكين، لما تقدمه سموها من دعم كبير للمرأة الإماراتية في المجالات كافة، خصوصاً المجال الرياضي.

وبهذه المناسبة، أعربت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، عن سعادتها واعتزازها بهذه الجائزة المميزة وعن جزيل شكرها وامتنانها للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، مثنية على ما يقدمه من أعمال تمثل قوة دافعة للخير في المجتمع العربي، فضلاً عن دوره الثري في تقديم خدمات داعمة للمرأة في المجالات والقطاعات كافة، بما يضمن مشاركتها الفاعلة في الدفع بمسيرة التنمية المستدامة لبلادها.

وأشادت بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الرياضة النسائية الإماراتية في المحافل كافة، بعدما أثبتت ابنة الإمارات أنها على قدر المسؤولية التي أوكلت إليها، مشيرة إلى أن تطور مكانة المرأة في المجال الرياضي يعكس الطفرة الهائلة في التنمية والإنجازات العملاقة والمكانة الريادية، التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي في ملف دعم وتمكين المرأة، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة بدور المرأة الحيوي في المجتمع وقدرتها على تحمل مسؤولية النهوض بالوطن.

وأعربت الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان عن شكرها لوالدها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لدعمه لمسيرتها الرياضية وتشجيعه المنقطع النظير وأهدته نجاحها. يُذكر أن لجنة تحكيم الجائزة قد أجمعت على منح الجائزة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، تقديراً لدورها الريادي في دعم وتمكين المرأة في المجال الرياضي، إذ قدمت أدواراً رائدة ونجاحات استثنائية في مسيرة الرياضة النسائية بدولة الإمارات، واضعة بصمتها التنموية القادرة على حياكة المستقبل بكفاءة واقتدار على مر تاريخ حافل من الإنجازات المرموقة التي حققتها ومازالت تحققها، بعدما انصب دعمها بشكل أساسي على المرأة وتمكينها في المجال الرياضي.

أبوغزالة: الاختيار صادف أهله

وجهت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبوغزالة، التهنئة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، مؤكدةً أن هذا الاختيار صادف أهله بعدما قدمت مساهمات عظيمة مكنت المرأة الإماراتية من تحقيق ريادة مستحقة على الساحة الرياضية الخليجية والعربية والدولية بإنجازاتها المتتالية.

من جانبها، ثمنت أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية الدكتورة راندا رزق، الجهود الحثيثة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان على مدار السنوات الماضية، ونجاحها في تقديم صورة مشرفة للمرأة العربية بالمجال الرياضي على الصعيد الدولي، إلى جانب دورها الثري في غرس قيم الروح الرياضية في الوعي العام بالمجتمع النسائي بدولة الإمارات، فضلاً عن دعمها اللامحدود لمسيرة اللاعبات الإماراتيات من خلال تبني المبادرات والبرامج النوعية للارتقاء بقدراتها لمستويات أعلى من التطوّر والريادة.

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