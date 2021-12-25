المصدر: الإمارات اليوم

تقرير

تنتظر إدارة أحد الأندية بدوري المحترفين تقريراً فنياً من قبل مدرب الفريق بشأن تحديد مصير لاعب أجنبي بالفريق قبل الانتقالات الشتوية المقبلة نظراً لكونه لم يقدم حتى الآن المردود الفني المطلوب، علماً أن اللاعب كان قد تم التعاقد معه أخيراً.

غيابات

استغرب جمهور نادٍ محترف من تصريحات المدرب بأن الفريق يشكو من غيابات مؤثرة في صفوفه، مشيرين إلى أن الفريق يحتل مركزاً لا يسر الحال مما يعني أنه لا يوجد لاعب مؤثر بشكل كبير في الفريق قياساً بالنتائج التي تحققت حتى بوجود الغائبين عن التشكيلة.

محترف

رفض عضو إدارة أحد أندية الدرجة الأولى فكرة الاستغناء عن المحترف الأجنبي على الرغم من عدم تحقيقه المطلوب منه في المباريات الماضية بداعي أنه سيتمكن لا محالة من تقديم أداء أفضل في الفترة التي تعقب الانتقالات الشتوية.

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