التونسية أنس جابر أول عربية تشارك في بطولة مبادلة العالمية للتنس

المصدر: الإمارات اليوم

أكدت التونسية أُنس جابر، لاعبة التنس الأعلى تصنيفاً في العالم العربي، مشاركتها في بطولة مبادلة العالمية للتنس التي يستضيفها مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 16 إلى 18 الجاري.

وتمثّل مشاركة النجمة التونسية، أول حضور للاعبي التنس العرب في البطولة منذ انطلاقتها عام 2009، وإلى جانب جابر تم تعديل قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة لتشمل النجم الأمريكي تايلور فريتز واللاعب البريطاني دان إفانز.

وكانت أنس جابر قد وصلت إلى أعلى تصنيف في مسيرتها في نوفمبر 2021 مع احتلالها المركز السابع وفق تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات، ومن المقرر أن تواجه جابر في بطولة مبادلة العالمية للتنس اللاعبة السويسرية بليندا بنشيتش، صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو، في اليوم الأول للبطولة الخميس المقبل. وتحل جابر مكان صاحبة لقب بطولة أمريكا المفتوحة إيما رادوكانو والتي انسحبت من البطولة بعد تأكد إصابتها بفيروس كوفيد-19.

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