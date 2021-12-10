حمدان بن محمد يشارك في انطلاق الدورة الثالثة لـ «الألعاب الحكومية 2021»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، في انطلاق منافسات الدورة الثالثة للألعاب الحكومية في قرية إكسبو بمقر «إكسبو 2020 دبي»، حيث تضمنت أجندة اليوم الأول مواجهات قوية خلال جولة الألعاب المجتمعية وجولة الرجال من الجهات الحكومية على مستوى الدولة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقوة المنافسات الافتتاحية، التي تعكس التزام الفرق المشاركة بروح التحدي والعزيمة والإصرار على تحقيق أفضل النتائج، مؤكداً أنّ التحديات التسعة التي تفرّدت بالتركيز على القوة البدنية والقدرات الذهنية والتفكير الاستراتيجي في إطار رياضي تنافسي، تؤكد المكانة الريادية التي وصلت إليها دبي كقوة مؤثرة على الخريطة الرياضية. وقال سموه إن «التنافس والعزيمة اللذين لمستهما يعكسان روح دبي وعشقها للتميز والحيوية».

ولفت سموه إلى أن دبي، وفي ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصبحت في حالة نشاط دائم، لخلق الفرص، وتحدي المستحيل والوصول إلى القمم في كل المجالات، ومن بينها الرياضة التي باتت أسلوب حياة وثقافة راسخة في المجتمع الإماراتي.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من دورة الألعاب الحكومية الثالثة، المُقامة برعاية رسمية من تطبيق «ماي ووش»، التصفيات التأهيلية لفرق الألعاب المجتمعية، حيث تنافس في الجولة الأولى 36 فريقاً، ضمن تسعة تحديات على أربعة مسارات، وتمثل هذه الفئة إضافة نوعية، تعزز زخم المشاركة المُجتمعية والروح الإيجابية للنسخة الثالثة من الألعاب الحكومية، وتعطي دفعة قوية للجهود والمساعي الرامية إلى رفع حجم مشاركة أفراد المجتمع في البطولات والفعاليات الرياضية، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتحسين لياقتهم البدنية، وتبنّي نمط حياة صحي.

كما أُجريت خلال اليوم ذاته التصفيات التأهيلية للمجموعة الأولى لفرق الرجال من فئة الجهات الحكومية. وشهدت التصفيات منافساتٍ قويةً وحماسية، إلا أن تحديد الفرق المتأهلة لفرق الرجال سيُحسم بعد انتهاء المجموعة الثانية للفرق مع ختام اليوم الثاني من البطولة. وتأتي الألعاب الحكومية 2021، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز التداوي الطبي. وتشهد دورة هذا العام، المُقامة في قرية إكسبو من التاسع إلى 11 ديسمبر الجاري، العديد من الفعاليات المصاحبة والسحوبات على جوائز قيّمة للجمهور.

حمدان بن محمد:

«بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي في حالة نشاط دائم لخلق الفرص والوصول إلى القمم في كل المجالات، بما فيها الرياضة».

«التحديات التسعة للألعاب الحكومية تؤكد الريادية التي وصلت إليها دبي كقوة مؤثرة على الخريطة الرياضية».

• فعاليات اليوم الأول تضمنت التصفيات التأهيلية لفرق الألعاب المجتمعية، وتقام في قرية «إكسبو».

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