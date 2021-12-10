المصدر: الإمارات اليوم

فرصة

قرر مدرب نادٍ بدوري المحترفين منح اللاعب الأجنبي بالفريق فرصة أخرى، قبل رفع توصية إلى إدارة النادي بالتعاقد مع لاعب آخر خلال فترة الانتقالات المقبلة.

جلسة

ناقشت إدارة شركة لكرة القدم مع الجهاز الفني للفريق خلال جلسة ودية احتياجات الفريق للمرحلة المقبلة، وتوفير البيئة المناسبة له للعمل، بعد الاضطرابات التي شهدها الفريق أخيراً.

عضوية

يتطلع عضو سابق في أحد الاتحادات الفردية من أصحاب الخبرة الكبيرة أن تتم الاستعانة به في التشكيل الجديد للاتحادات الرياضية خلال الفترة المقبلة، وفق مبدأ مزج الخبرات المخضرمة مع الدماء الشابة.

موهوب

قال مدرب حراس مرمى في أحد فرق المراحل السنية لنادٍ محترف إنه اكتشف لاعباً موهوباً يتمتع بمواصفات ذهنية وبدنية عالية ويتطلع إلى أن يكون حارساً مميزاً في المستقبل القريب.

وعد

إداري في فريق جماهيري بالصالات قطع وعداً على نفسه أمام اللاعبين أن ينجح فريقه في الوصول إلى مرحلة متقدمة في دور خروج المغلوب لبطولة الدوري، بالرغم من تراجع نتائج الفريق لأسباب تتعلق بالإصابات.

قلق

حالة من القلق تسود أحد أندية المحترفين بسبب احتمالية غياب لاعبيه عن الفريق في كأس رابطة المحترفين، لارتباطهم مع منتخبات بلادهم في كأس العرب المقامة حالياً في قطر، خصوصاً إذا تأهلت تلك المنتخبات إلى المربع الذهبي.

sports@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news