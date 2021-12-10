المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، برئاسة عبدالرزاق الهاشمي، ومروان سنجل نائباً لرئيس شركة الألعاب الرياضية، وعضوية أحمد محمد المطوع، وقاسم النعيمي، ومحمد فريدون. ونشر الموقع الرسمي للنادي قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ولمدة أربع سنوات، ويلغى أي قرار صادر بهذا الشأن، وعلى جميع الجهات العمل بموجبه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news