«الهيئة» تعتمد رؤساء الاتحادات الرياضية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة، في بيان صادر أمس، رؤساء الاتحادات الرياضية للفترة 2020 - 2024، مع اعتماد مسمى «اتحاد»، وإلغاء مسميات الجمعيات واللجان.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «نحن على ثقة تامة بقدرة كوادر الاتحادات الرياضية في النجاح بأداء مهامها، والعمل جنباً إلى جنب، والإسهام بصورة ملموسة في تجسيد توجهات الفترة المرحلية المهمة التي تشهدها رياضة الإمارات من أجل تحقيق الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً، والمتمثل برفع راية الوطن عالية خفاقة في المحافل والاستحقاقات الرياضية كافة».

وأشار إلى أن «المرأة الإماراتية أثبت جدارة وتميزاً في أكبر المواقع والمهام المختلفة، وهي قادرة على قيادة دفة الاتحادات الرياضية، والانخراط في مجالات العمل الرياضي المختلفة بصورة ريادية»، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرياضة تؤمن بدور المرأة في العمل الرياضي، تماشياً مع استراتيجية الإمارات ومبادئ الخمسين، التي نصت في البند الرابع على أن المحرك الرئيس المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري، وهو الأمر الذي يتحقق، كون المرأة تحظى بنصيب وافر من رأس المال البشري، قياساً بنسب مشاركتها في مراكز صنع القرار ومختلف المؤسسات والهيئات بالدولة.

ويترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم اتحاد الصقور، فيما يترأس الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان اتحاد سباقات الهجن، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان اتحاد الكريكت، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي اتحاد الغولف، والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم اتحاد التنس، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم اتحاد البادل تنس، والشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان آل نهيان اتحاد الرياضات الإلكترونية، والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم اتحاد الرجبي، والشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم اتحاد البلياردو والسنوكر، والشيخ عبدالله بن حمد الشرقي اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.

ويترأس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي اتحاد المبارزة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي اتحاد الرياضات الشتوية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي اتحاد الفروسية، ومحمد أحمد بن سليم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، واللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي اتحاد الكاراتيه، ونورة خليفة السويدي اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، والعميد أحمد حمدان الزيودي اتحاد التايكواندو، وأنس ناصر العتيبة اتحاد الملاكمة، وخالد عبدالكريم الفهيم اتحاد التراياثلون، والدكتور سعيد مصبح الكعبي اتحاد القوس والسهم، ومحمد خليفة القبيسي اتحاد البولينغ، ونصر حموده النيادي اتحاد الرياضات الجوية.

كما يترأس عبدالمنعم الهاشمي اتحاد الجوجيتسو، وعبدالله سعيد النيادي اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ومحمد بن ثعلوب الدرعي اتحاد المصارعة والجودو، والدكتورة ريمة محمد الحوسني الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.

ويترأس الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان اتحاد الشراع والتجديف، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان اتحاد الرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم اتحاد الرماية، ومحمد خلف الحبتور اتحاد رياضة البولو، ومحمد ناصر بن خماس اتحاد رفع الأثقال، وعبدالله سلطان المطروشي اتحاد الهوكي، ومحمد مبارك المطيوعي اتحاد الإسكواش.

أحمد الفلاسي:

• «المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة التنمية الرياضية وواجبنا تمكينها وإعطاؤها الفرصة».

• «الهيئة حرصت على تدعيم مجالس إدارات الاتحادات بكوادر وطنية مشهود لها بالكفاءة والخبرة».

5 اتحادات جديدة تعزز دور الرياضة في التنمية المستدامة

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة أيضاً تشكيل مجلس إدارة خمسة اتحادات رياضية جديدة، تدشّن باكورة أعمالها للمرة الأولى ضمن نخبة الاتحادات الرياضية المشهرة في الدولة.

وتتضمن الاتحادات الرياضية، التي اعتمدت الهيئة رؤساء مجالس إدارتها، اتحاد الكانوي والرافتنج برئاسة الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، واتحاد الدارتس برئاسة خليفة سلطان المطيوعي، إضافة إلى وجود العنصر النسائي على رأس ثلاثة اتحادات رياضية، وهن الدكتورة مي الجابر لرئاسة اتحاد الريشة الطائرة، الدكتورة هدى المطروشي لرئاسة اتحاد الخماسي الحديث، والدكتورة آمنة المازمي لرئاسة اتحاد النت بول.

واعتمدت الهيئة كذلك دمج اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، واتحاد الإمارات للرياضة الجامعية، تحت مظلة اتحاد واحد بمسمى «اتحاد الإمارات العربية المتحدة الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي».

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