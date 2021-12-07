الحضور مجاناً لجمهور بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي" للغولف

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وجولة (دي بي وورلد) عن توفر تذاكر دخول مجانية لمحبي رياضة الغولف لحضور ومتابعة جميع منافسات بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي 2022"، والتي ستقام في جزيرة ياس خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير 2022 في أولى محطات بطولات سلسلة رولكس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس أبوظبي في ياس لينكس أمس، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وعبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات، وتوم فيليبس رئيس الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط لجولة دي بي وورلد.

واحتفاءً باستضافة ملعب ياس لينكس أبوظبي للنسخة السابعة عشرة من هذه البطولة المرموقة للمرة الأولى، ستتاح للجماهير فرصة الحضور مجانًا، وذلك خلال أيام البطولة لمشاهدة المنافسة بين الأبطال مثل روري ماكلروي، حامل أربعة ألقاب في بطولات الجولف الكبرى، وكولين موريكاوا، الفائز مؤخراً بلقب جولة دي بي وورلد.

وتولى نادي أبوظبي للغولف تنظيم جميع نسخ البطولة منذ إطلاقها عام 2006، وبعد أن نجحت طوال ستة عشر عاماً متتالية في تحقيق مكانة مرموقة لها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حوّلت مسارها إلى جزيرة ياس لتسلط الضوء على العاصمة الإماراتية بوصفها مركزاً رياضياً عالمياً يحتضن أبرز المنافسات الدولية. ويمكن الحصول على تذاكر الدخول المجانية المخصصة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف واستكشاف مزيد من باقات الضيافة المتوفرة من خلال موقع Ticketmaster.ae.

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