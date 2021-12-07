الهيئة العامة للرياضة تعتمد رؤساء الاتحادات الرياضية

المصدر: الإمارات اليوم

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة رؤساء الاتحادات الرياضية للفترة 2020 - 2024، مع اعتماد مسمى "اتحاد" وإلغاء مسميات الجمعيات واللجان. وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة في تصريح صحافي: "نحن على ثقة تامة بقدرة كوادر الاتحادات الرياضية في النجاح بأداء مهامها والعمل جنباً إلى جنب والإسهام بصورة ملموسة في تجسيد توجهات الفترة المرحلية المهمة التي تشهدها رياضة الإمارات من أجل تحقيق الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً والمتمثل برؤية راية الوطن عالية خفاقة في المحافل والاستحقاقات الرياضية كافة.

ويترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم اتحاد الصقور، فيما يترأس الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان اتحاد سباقات الهجن، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان اتحاد الكريكت، ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي اتحاد الجولف، والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم اتحاد التنس، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم اتحاد البادل تنس، والشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان آل نهيان اتحاد الرياضات الإلكترونية، والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم اتحاد الرجبي، والشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم اتحاد البلياردو والسنوكر، والشيخ عبد الله بن حمد الشرقي اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.

ويترأس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي اتحاد المبارزة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي اتحاد الرياضات الشتوية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي اتحاد الفروسية، ومحمد أحمد بن سليم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، واللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي اتحاد الكاراتيه، ونورة خليفة السويدي اتحاد الامارات لرياضة المرأة، والعميد أحمد حمدان الزيودي اتحاد التايكواندو، وأنس ناصر العتيبة اتحاد الملاكمة، وخالد عبد الكريم الفهيم اتحاد التراياثلون، والدكتور سعيد مصبح الكعبي اتحاد القوس والسهم، ومحمد خليفة القبيسي اتحاد البولينج، ونصر حموده النيادي اتحاد الرياضات الجوية.

كما يترأس عبد المنعم الهاشمي اتحاد الجوجيتسو، وعبدالله سعيد النيادي اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ومحمد بن ثعلوب الدرعي اتحاد المصارعة والجودو، والدكتورة ريمة محمد الحوسني الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. ويترأس الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان اتحاد الشراع والتجديف، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان اتحاد الرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم اتحاد الرماية، ومحمد خلف الحبتور اتحاد رياضة البولو، ومحمد ناصر بن خماس اتحاد رفع الأثقال، وعبدالله سلطان المطروشي اتحاد الهوكي، ومحمد مبارك المطيوعي اتحاد الإمارات للإسكواش.

5 اتحادات جديدة

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة أيضاً تشكيل مجلس إدارة 5 اتحادات رياضية جديدة تدشن باكورة أعمالها للمرة الأولى ضمن نخبة الاتحادات الرياضية المشهرة بالدولة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الرياضية وإضافة نوعية لخدمة رياضة الإمارات، مع التواجد الفاعل والدور المحوري للعنصر النسائي.

وتتضمن الاتحادات الرياضية التي اعتمدت الهيئة رؤساء مجالس إدارتها اتحاد الكانوي والرافتنج برئاسة الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، واتحاد الدارتس برئاسة خليفة سلطان المطيوعي، بالإضافة إلى تواجد العنصر النسائي على رأس 3 اتحادات رياضية دفعة واحدة وهن الدكتورة مي الجابر لرئاسة اتحاد الريشة الطائرة، الدكتورة هدى المطروشي لرئاسة اتحاد الخماسي الحديث، والدكتورة آمنة المازمي لرئاسة اتحاد النت بول.

واعتمدت الهيئة كذلك دمج اتحاد الرياضة المدرسية واتحاد الرياضة الجامعية تحت مظلة اتحاد واحد بمسمى "اتحاد الإمارات العربية المتحدة الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

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