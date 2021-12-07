ختام مونديال «إكس كات» في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ينظّم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الخميس المقبل، فعاليات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - إكس كات - الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم 2021، التي تجمع نخبة من أبطال الرياضة العالميين في تحدّ على انتزاع اللقب العالمي الكبير.

وتعود بطولة العالم للزوارق السريعة - إكس كات - إلى روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي الحالي 2021-2022 بعد غياب عام واحد، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

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