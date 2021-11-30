«أمنيات» تجدّد رعايتها لشباب الأهلي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

جدّدت مجموعة أمنيات للتطوير العقاري رعايتها لنادي شباب الأهلي، باعتبارها شريك الرفاهية والفخامة بصفة الراعي البلاتيني، بعد أن وقّع الطرفان على تمديد اتفاقية الشراكة للموسم الرياضي 2021-2022. وأعلن نادي شباب الأهلي في بيان صحافي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه بموجب الاتفاقية تواصل مجموعة أمنيات العقارية رعايتها لمختلف الفرق الرياضية في النادي، كما تنضم أمنيات إلى رعاة الفريق الأول لكرة القدم. وأشار إلى أنه تأتي هذه الاتفاقية في إطار تكامل الأدوار بين المؤسسات الاقتصادية في الدولة والأندية الرياضية، وتهدف إلى رفع قدرات الأندية، وتوفير الدعم اللازم لها لبلوغ الأهداف المرسومة، وتساعدها على تحقيق الإنجازات، من أجل تعزيز مكانة الدولة عالمياً على الصعيد الرياضي بما يتناسب مع ما تحظى به الرياضة من اهتمام ورعاية متواصلة من قبل القيادة الرشيدة للدولة التي لا تدخر جهداً في سبيل دعم ومساندة الرياضة والرياضيين.

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