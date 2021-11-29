«تحدي ضمان» يستقطب 700 مشارك

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، عن مشاركة أكثر من 700 فرد من مختلف فئات المجتمع في «تحدي ضمان» الذي استمر لمدة أربعة أسابيع، في مبادرة مجتمعية هدفت إلى تحفيز أفراد المجتمع على خسارة الوزن، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية.

ونظم مجلس أبوظبي الرياضي و«ضمان» في مقر المجلس بمدينة زايد الرياضية، حفلاً تكريمياً جرى خلاله منح الجوائز لأفضل المشاركين من الذكور والإناث في فئة خسارة الوزن، احتفاءً بهم بعد أن تمكّنوا من خسارة وزنهم الزائد، وتحسين مستوى لياقتهم البدنية.

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