نهيان بن زايد: مشاركة 12 ألف متسابق في ماراثون أدنوك مكسب جديد للتطور الرياضي المجتمعي في أبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركة الكبيرة والتفاعل المميز الذي شهده ماراثون أدنوك أبوظبي اليوم، بنسخته الثالثة بجميع سباقاته، مؤكدا أن «ماراثون أدنوك أبوظبي بات منصة ملهمة في التوعية والتثقيف الرياضي».

وقال سموه:«تمثل مشاركة 12 ألف في سباقات ماراثون أدنوك أبوظبي مكسب جديد للتطور الرياضي المجتمعي في أبوظبي، ونجاحات مهمة وإضافية لمسيرة عقد وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية التي يلتقي بها نجوم العالم وفئات المجتمع»، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واسهاماتها في تأمين النجاح للحدث العالمي المرموق وإقامته في بيئة آمنة تولي أهمية كبيرة لصحة وسلامة عموم فئات المجتمع.

وأضاف سموه:«نجاحات الماراثون تدل على مكانته المرموقة وقيمته العالمية وتأثيره الكبير على حياة أفراد المجتمع، بعد أن بات واحدا من الأحداث الرياضية المهمة والمنصات الملهمة في التوعية والتثقيف وترسيخ أهمية الرياضة في النمط اليومي والصحي إلى جانب اسهاماته المميزة في نشر الثقافة الرياضية وتكوين فرق مجتمعية للجري تستعد وتتأهب للمشاركة في المارثون على مدار السنة». وأضاف: «هذا الأمر يعزز ويدعم مؤشر جودة الحياة واستدامة النمط الإيجابي لرفع معدلات لياقة عموم فئات المجتمع، ما يقودنا لمجتمع نشيط تملؤه السعادة وكافة مقومات الحياة العصرية».

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