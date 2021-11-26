تأجيل سباق الجولة الأولى للشراعية 60 قدماً

الأحوال الجوية تتسبب في تأجيل السباق. من المصدر

المصدر:
  • دبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي كان من المقرر إقامته غداً، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022، إلى موعد جديد، يحدد لاحقاً، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في الساعات المقبلة.

وقال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، إن «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يضع الأولوية دائماً لتحقيق مبدأ الأمن والسلامة، من أجل المحافظة على المشاركين والبحارة، وكذلك السفن المشاركة».

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