شرطة دبي تتصدر احتفالية «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تصدّرت القيادة العامة لشرطة دبي المؤسسات المكرّمة، في الاحتفالية التي نظمها مجلس دبي الرياضي في مقره، احتفالاً بنجاح النسخة التاسعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات». ونالت القيادة العامة لشرطة دبي جائزة أفضل جهة مشاركة، بعد إحرازها العدد الأكبر من الألقاب والميداليات في الدورة، والذي بلغ خمس ميداليات ذهبية واثنتين فضية واثنتين برونزية، بعد السيطرة على ألقاب خمس بطولات، هي: الريشة الطائرة وسباق الجري والبولينغ، والدراجات الهوائية، والكروسفت، كما نالت درع الدورة باعتبارها في مقدمة الجهات الداعمة والشريكة.

وتابع المشاركون في الفعالية فيلماً عن أبرز المحطات والمنافسات التي تضمنتها الدورة، فيما سلّم أمين عام مجلس دبي سعيد حارب، ورئيس لجنة المرأة في المجلس روضة المحرزي، بحضور مساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، دروع الدورة إلى المؤسسات الراعية، فيما تسلم المقدم عبدالباسط علي التكريم الخاص بالمؤسسة الأكثر إنجازاً وحصولاً على الميداليات، بحضور مدير الدورة ومديرة قسم رياضة المرأة بالمجلس فوزية فريدون، وعدد من اللاعبات والمدربات لفرق شرطة دبي المشاركة في الدورة.

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