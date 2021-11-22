إعلان الفائزين بجائزة الإبداع الرياضي غداً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعلن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» غداً أسماء الفائزين بالدورة 11 من الرياضيين والفرق والمؤسسات الرياضية.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إنه سيتم تنظيم احتفالية خاصة بإعلان الفائزين في «ديب دايف دبي» حوض الغوص الأكبر من نوعه في العالم. وسيتم كذلك الإعلان عن الإحصاءات الخاصة بالنسخة الحالية.

وسيتم تكريم الفائزين في التاسع من يناير المقبل، بحضور كبار الشخصيات وجميع الفائزين بمقر «إكسبو 2020 دبي».

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