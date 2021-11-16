متفرقات.. بطولة «دي بي ورلد للغولف» خالية من الزجاجات البلاستيكية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت الجولة الأوروبية عن تكريس جهودها في العمل على خلق بيئة نظيفة خالية من الزجاجات البلاستيكية لأول مرة ضمن فعاليات بطولة «دي بي ورلد للغولف»، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز استدامة البيئة ودعمها بالحلول الابتكارية، وتعزيزاً لهذا النهج، وضع منظمو البطولة، ضمن أولوياتهم الاستراتيجية لحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، خطة ممنهجة صديقة للبيئة تشمل مجموعة من الإجراءات لضمان تطبيق الإجراءات البيئية التي تضمن استدامة بطولة «دي بي ورلد للغولف»، لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة البيئية وحماية الأنظمة البيئية.

وتتضمن الخطة إنشاء أنظمة آلية لا تمسّها الأيدي توفر مياهاً مصفاة عالية الجودة، يتم تركيبها في منطقة عقارات جميرا للغولف، لتغطي مناطق الملعب ومرافقه الخارجية.

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