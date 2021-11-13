بعد الفوز بذهب الجوجيتسو.. السويدي: المرأة الإماراتية تبدع في جميع الميادين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعربت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام عضو مجلس إدارة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية عضو اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، نورة خليفة السويدي، عن فخرها بما حققته فتيات الإمارات في النسخة الـ26 من بطولة العالم للجوجيتسو، وإنجازهن الكبير بتحقيق 9 ذهبيات و8 فضيات، ومثلها برونزيات، على أرض أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية.

وقالت في تصريحات صحافية: «إن المرأة الإماراتية دائماً ما تبدع في جميع الميادين، وها هي اليوم تسجل حضورها النوعي أيضاً في لعبة الجوجيتسو، مستلهمة إرادة التميز والإبداع من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي شرّعت الأبواب أمام تألق الفتاة الإماراتية، ورسّخت حضورها في المناسبات الرياضية الكبرى، وحفزتها على التألق في شتى الساحات».

وأشارت إلى أن «دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة، تضع كل الإمكانات لدعم المرأة الرياضية من أجل صقل مواهبها، بما يمكنها من المشاركة في تحقيق الإنجازات، سواء في مجالات اللعب والإدارة والتدريب والتحكيم وغيرها».

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