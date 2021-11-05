مذكرة تفاهم بين «الهيئة» ووزارة الرياضة الإسبانية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت الهيئة العامة للرياضة، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة والرياضة في مملكة إسبانيا في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل الرياضي، وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق التنمية المستدامة للدولة من خلال تبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع نظرائها من مختلف أنحاء العالم.

وقالت الهيئة، في بيان، أمس: «تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة العامة للرياضة في دبي من قبل كل من وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بصفته رئيس الهيئة العامة للرياضة، ووزير الثقافة والرياضة في إسبانيا ميكيل إيسيتا. وتأتي هذه الاتفاقية المهمة لتؤكد حرص الطرفين على إقامة علاقات تعاون رياضي، ورغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون للحفاظ على المبادئ الرياضية الأساسية، كتلك الواردة في الميثاق الأولمبي؛ للمساهمة في بناء عالم أفضل وأكثر سلاماً، وتثقيف الشباب من خلال الرياضة التي تُمارَس دون تمييز من أي نوع».

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