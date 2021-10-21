سلمان بن إبراهيم: اختيار الإمارات لتنظيم مونديال الأندية يعزز مكانة الكرة الآسيوية

المصدر: الإمارات اليوم

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن "اختيار الإتحاد الدولي للعبة للإمارات العربية المتحدة لاستضافة مونديال كأس العالم للأندية 2022 يعزز مكانة الكرة الآسيوية، والتي أصبحت موطناً مهماً للبطولات الكروية العالمية، ويكرس النجاحات اللافتة لدولة الإمارات في تنظيم الأحداث الكروية الدولية".

وقدم الشيخ سلمان إبراهيم آل خليفة التهنئة الخالصة لدولة الإمارات على هذا الاختيار وخص بالتهنئة اتحاد الكرة الاماراتي ومجلس أبو ظبي الرياضي مشيداً بروح العمل الناجحة والتي خلقت ثقة دولية في استحقاق الإمارات لاستضافة المونديال القادم. وأوضح رئيس الإتحاد الآسيوي في تصريح صحافي أن استضافة الإمارات لبطولة كأس العالم للأندية في أربع مناسبات سابقة كان لافتاً وشكل بوابة لاستمرارية الترحيب الدولي والقاري بقدرات الإمارات وسعيها الدؤوب لتحقيق الامتياز الدائم.

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