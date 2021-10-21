أكاديمية فاطمة بنت مبارك تُطلق بطولة أبوظبي للرياضات النسائية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن إقامة بطولة أبوظبي للرياضات النسائية، والتي تنطلق غداً وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات.

وتشمل البطولة الرياضية مجموعة متنوعة من الرياضات المختلفة مثل «الشطرنج، الرماية، كرة السلة، الكرة الطائرة وسباق الجري»، كما ستقام البطولات في مواقع مختلفة، منها نادي أبوظبي للسيدات، جامعة خليفة، جزيرة الحديريات، نادي كاركال للرماية.

من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة الأكاديمية، شمسة الهنائي: «البطولة تُعد فرصة كبيرة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في آنٍ واحد انطلاقاً من الدور الذي تلعبه الرياضة في التوعية والتثقيف المجتمعي، وعدم اقتصارها على ممارسة الأنشطة فحسب، بل هي بوابة كبيرة للمعرفة والصداقة وتبادل الأفكار والخبرات».

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