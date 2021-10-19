لجنة تأمين الفعاليات في دبي تبحث تأمين بطولة كأس العالم للكريكت

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

عقد سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، اجتماعًا تنسيقياً لتأمين استضافة نهائيات بطولة كأس العالم للكريكت لعام 2021 في نسختها السابعة بمشاركة 16 منتخباً من مختلف القارات، والتي ستنطلق مبارياتها النهائية 23 أكتوبر الجاري على ملاعب استاد الشيخ زايد في أبوظبي، ودبي الدولي للكريكت، وملعب الشارقة للكريكت، وتستمر حتى 14 نوفمبر المقبل.

وناقش اللواء عبد الله علي الغيثي خلال الاجتماع مع مجلس الكريكت الهندي، ومجلس الإمارات للكريكت، وأندية الكريكت في الدولة، الإجراءات الأمنية والاحترازية المتخذة خلال مباريات كأس العالم للكريكت المقامة في مدينة دبي، وما يستوجبه ذلك من مسؤولية مشتركة، وضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، وفق معايير السلامة وتعليمات الوقاية المتبعة، والصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والجهات الحكومية، إضافة إلى الحفاظ على سلامة الجمهور والرياضيين، والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في الأندية بالنسبة للرياضيين والزائرين والجمهور على حد سواء.

وأكد اللواء الغيثي أن لجنة تأمين الفعاليات في كامل جاهزيتها لاستقبال الحدث الرياضي وتأمينه، لا سيما في لقاء الهند وباكستان الذي سيستقطب جماهير كبيرة من عشاق هذه الرياضة، موضحاً إعداد خطة أمنية كفيلة بتأمين الحدث داخل الملعب وأثناء تسيير الدوريات الأمنية، حرصاً على وصول الجماهير واللاعبين الى الملعب بكل مرونة ويسر.

وأشار اللواء الغيثي إلى التنسيق مع الشركاء من الشركات الأمنية المشاركة في تأمين الحدث، وذلك لتحديد الضوابط والإجراءات الأمنية، لضمان خروج الحدث بصورة مشرفة تعكس تناغم وانسجام كل فرق العمل، كما تم التنسيق مع المعنيين في القيادة العامة لشرطتي أبوظبي والشارقة بشأن مرافقة الفرق، حيث ستقام البطولة على ملاعب ابوظبي ودبي والشارقة، وهو ما يتطلب تواصل وتعاون وتنسيق.

وفي ختام اللقاء، تمنى اللواء الغيثي النجاح لهذا الحدث العالمي الكبير الذي سيشاهده الملايين، والذي ينظم في ظروف استثنائية، خاصة وأن العديد من الأنشطة والفعاليات الكبرى تقام هذه الفترة على أرض الدولة، وأهمها إكسبو 2020 دبي، وما يمثله ذلك من تحد كبير يثبت للعالم قدرة الإمارات واستحقاقها لأن تكون قبلة للفعاليات العالمية لما تملكه من كفاءة واقتدار في تنظيم وتأمين الفعاليات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news