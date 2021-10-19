«الشراعية 43 قدماً» تبحر في شواطئ دبي السبت

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد شواطئ دبي، يوم السبت المقبل، عودة سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، للإبحار من جديد في أولى جولات بطولة دبي، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2021-2022.

وكان مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد بن مسحار، قد اعتمد برنامج الفعاليات الرياضية في الموسم 2021-2022، الذي يتضمن إقامة سباقين في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الأول يوم السبت المقبل، والثاني في الثالث عشر من نوفمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق.

وقال بيان صحافي: «تراقب اللجنة المنظمة بالسباق كل التفاصيل المتعلقة بحالة البحر، وسرعات الرياح، وحركة الموج في الخليج العربي، عبر التقارير اليومية الواردة من المركز الوطني للأرصاد».

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