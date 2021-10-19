«الأولمبية» تنظّم ملتقى الشركاء الاستراتيجيين اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم، في دبي، ملتقى مع شركائها الاستراتيجيين، إذ يتضمن الملتقى تكريم القيادات الرياضية التي تقلدت مناصب رياضية على المستويين القاري والدولي، وتكريم القائمين على صياغة دليل حوكمة الاتحادات الرياضية. وقالت اللجنة في بيان إن «الملتقى سيشهد تكريم القيادات الرياضية الوطنية التي أسهمت في إنجاح ورش العمل والجمعيات العمومية للاتحادات بشأن دليل الحوكمة، وكذلك تكريم مجالس إدارات الاتحادات الرياضية».

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