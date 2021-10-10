«برنامج حافل» لاستقبال ضيوف «رياضة الإمارات في 50 عاماً»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»، الذي يقام في المركز التجاري العالمي في دبي، تزامناً مع اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، برعاية الهيئة العامة للرياضة، أنها بصدد تنظيم برنامج حافل لضيوف الدولة القادمين من خارجها، للمشاركة في المعرض الرياضي، لزيارة الحدث العالمي «إكسبو دبي 2020».

وذكر مدير المعرض عبدالله مراد، أن «اللجنة المنظمة تدرس اعتماد برنامج متكامل لضيوف المعرض لزيارة الحدث العالمي الكبير، والتعرف إلى مكانة الإمارات المتميزة في استضافة وتنظيم مباريات المعارض والفعاليات الكبرى». وقال إن «البرنامج سيتضمن زيارة الأجنحة العالمية، ومعرفة ما تضمه من نشاطات بارزة، حتى تكون الزيارة عالقة في أذهانهم، خصوصاً أن ضيوف الإمارات الذين يشاركون في المعرض سيحضرون من أكثر من 50 دولة. كما أن المعرض يربط الماضي بالحاضر والمستقبل، ودور ذلك بتطوير جميع مناحي الحياة، ومنها الرياضة، خصوصاً أن الكثير من الضيوف يستفسرون عن (إكسبو دبي)، وكلهم شوق للحضور إلى الإمارات، ليتمتعوا بأجوائه ويتعرفوا إلى العالم من دبي».

وبخصوص الفعاليات الأخرى التي سترافق تنظيم معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»، قال عضو اللجنة المنظمة الإعلامي جعفر الفردان، إن إدارة المعرض تدرس العديد من الاقتراحات، بإشراف الهيئة العامة للرياضة، ما يسهم في تعزيز الاحتفال بالرياضة الإماراتية بعد خمسين عاماً، ومنها ذات طابع ثقافي وآخر سياحي، وفعاليات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، مبيناً أن تاريخ رياضة الإمارات حافل بالتميز والنجاح، وهو ما سيتعرفه المشاركون في المعرض، ومنهم الضيوف القادمون من مختلف دول العالم.

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