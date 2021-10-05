اللجنة الأولمبية تكشف عن المشاركين في أولمبياد باريس 2024 غـــداً

باريس تستضيف دورة الألعاب الأولمبية 2024. أرشيفية

المصدر:
  • محمد أبوإسماعيل ■ دبي
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تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية اجتماعاً، غداً، في دبي مع الرياضيين المرشحين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وذلك في فندق غراند حياة دبي، في خطوة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الرياضة الإماراتية ليتم إعداد الرياضيين المرشحين قبل أكثر من ثلاث سنوات من تنظيم الحدث العالمي.

وكانت المشاركة الإماراتية الأخيرة في طوكيو 2020 قد لاقت انتقادات كثيرة، بسبب عدم وجود رياضيين قادرين حتى الآن على التأهل بشكل تنافسي إلى دورة الألعاب العالمية، والاعتماد على بطاقة الدعوة إضافة إلى المشاركات الضعيفة والنتائج غير المرضية.

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