المصدر: الإمارات اليوم

رغبة

أبدى لاعب مقيم رغبته في الرحيل عن النادي، قبل غلق باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية، خصوصاً أنه لم يشارك في أي مباراة مع فريقه منذ بداية الموسم.

دعم

أكدت إدارة أحد الأندية لمدرب الفريق أنها لا تلتفت إلى الانتقادات التي يتم توجيهها له على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أنها ستقدم له الدعم، بينما شددت على ضرورة تحسن نتائج وأداء الفريق.

ميزانية

عزا مسؤول ألعاب جماعية في أحد الأندية قرار إدارة النادي إلغاء لعبتين جماعيتين، إلى خفض في الميزانية الخاصة بالألعاب للموسم الجديد، وتفضيل الإدارة التركيز على لعبة ثالثة تملك فرق المراحل السنية فيها إنجازات لافتة.

لاعب

يبحث لاعب من مواليد الدولة العودة إلى الإمارات من جديد، لمحاولة إيجاد فرصة للحاق بأحد الأندية، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، عقب صعوبة إيجاد فرصة في مصر.

بطولة

اقترح لاعبون في نادي محترف اقامة بطولات ودية مصغرة خلال فترات التوقف التي لاتقام فيها مباريات للدوري وذلك للحفاظ على الجاهزية الفنية من الهبوط.

لجنة

لاحظ مراقبون أن المسؤول البارز باتحاد لعبة جماعية، رغم ابتعاده عن العمل بلجنة مهمة تتبع للاتحاد المعني إلا أنه لايزال مؤثراً في عملية اتخاذ القرارات المهمة والمؤثرة داخل هذه اللجنة، بحكم خبرته الطويلة في المجال الإداري.

صلاحيات

شكا مسؤول تنفيذي في اتحاد لعبة جماعية عدم منحه الصلاحيات الكافية من قبل مجلس إدارة الاتحاد، لتنفيذ خططه في إحداث تحول إيجابي بشأن الأمور الخاصة بإدارة بعض الملفات المهمة التي تخص عمل هذا الاتحاد.

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