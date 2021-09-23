متفرقات.. نادي الإمارات يوقع مذكرة تفاهم مع إذاعة رأس الخيمة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

وقع نادي الإمارات مذكرة تفاهم مع هيئة إذاعة رأس الخيمة، بهدف دعم روابط التعاون والشراكة في المجال الإعلامي الرياضي وبث المواد الإعلامية الخاصة بالنادي لنشر الوعي والفكر الرياضي وفعاليات النادي على حد سواء، واستحداث برنامج رياضي باسم المستديرة.

حضر التوقيع من جانب نادي الإمارات يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب هيئة إذاعة رأس الخيمة محمد غانم مصطفى مدير عام هيئة الإذاعة، بحضور ثاني سالم الشحي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم. وأكد البطران، في تصريح صحافي، أن توقيع هذه المذكرة يأتي من منطلق توطيد أواصر الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقة مع وسائل الإعلام المختلفة، لتسليط الضوء الإعلامي الرياضي على الفعاليات المختلفة.

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