"اليوم الوطني السعودي" شعار الجولة الخامسة من دورينا

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تسمية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، جولة "اليوم الوطني السعودي"، وأكدت أنها تأتي في إطار "المشاركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية باحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، بتاريخ 23 سبتمبر الجاري".

ودأبت رابطة المحترفين الإماراتية على مشاركة المملكة باليوم الوطني، من خلال إقامة العديد من المبادرات على مدار المواسم الماضية من دوري المحترفين، لتواصل ذلك في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، مع تزامن الاحتفالات مع الجولة الخامسة التي تقام يومي 23 و24 سبتمبر الجاري.

وقالت الرابطة في بيان صحافي إنه سيتم تزين الملاعب بالعلم السعودي، وعرض رسائل التهنئة على الشاشات الرئيسية في الملاعب، وغيرها من مظاهر الاحتفال التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، ومدى التقارب بين الشعبين الشقيقين، فالسعودية والإمارات معاً أبداً.

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