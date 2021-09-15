«الفيكتوري» يقدم النجم الجديد سلمان العوضي.. والعين على مونديال إيطاليا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قدم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، رسمياً، متسابق فريق الفيكتوري الجديد، البطل سلمان يونس العوضي، الذي سيخوض تحدي المشاركة في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية (أكوا بايك - 2021)، مدافعاً عن ألوان الفريق للمرة الأولى من خلال منافسات جائزة (ريغيوني - ساردينيا) التي تقام في مدينة أولبيا، الجمعة والسبت المقبلين.

وشهد مقر فريق الفيكتوري في جبل علي، الأسبوع الماضي، حفلاً مصغّراً لتقديم سلمان العوضي، بحضور هزيم محمد القمزي، مدير إدارة تطوير الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد سيف المري، مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة، حيث تم التوقيع على العقد، وإعلان انضمام البطل رسمياً لكوكبة «أسياد البحار».

ويعدّ العوضي أحد المتسابقين المتميزين في رياضة الدراجات المائية، حيث تدرج منذ الصغر في هذا المجال منذ عام 2015، حتى وصل مرحلة الاحتراف، وسبق له الفوز بألقاب بطولة الإمارات واقف على مستوى الناشئين، كما توج ضمن الفئة نفسها على مستوى العالم، بجانب بطولة الإمارات لماراثون الدراجات المائية، وبطولات عديدة.

وأكد مدير تطوير الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هزيم محمد القمزي، في تصريح صحافي، اكتمال جاهزية فريق الدراجات المائية بالنادي لخوض منافسات جائزة (ريغيوني - ساردينيا) في مدينة أولبيا، مشيداً بموهبة البطل سلمان وإمكاناته الكبيرة، والتي ظهرت في العديد من المناسبات، ما يجعله مؤهلاً للمشاركة وترجمة الطموحات إلى نجاحات وإنجازات.

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