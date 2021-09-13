الخميس.. آخر موعد للتسجيل في "سباق دبي للجري الثلجي"

المصدر: دبي - وام

أعلن مجلس دبي الرياضي أن الخميس المقبل هو آخر موعد للتسجيل في "سباق دبي للجري الثلجي" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط .. ويمكن المشاركة في السباق، الذي ينطلق في الساعة 6:30 صباح الجمعة 17 سبتمبر في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، عبر التسجيل في الموقع بريمير أون لاين https://www.premieronline.com/event/dxb_snow_run_5567.

ويتاح التسجيل في السباق - الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة "ماجد الفطيم" للعام الثاني على التوالي - ضمن فئتين الأولى تمتد لمسافة 3 كيلومترات والثانية تمتد لمسافة 5 كيلومترات، وذلك لكافة فئات المجتمع من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة من عمر 16 سنة فما فوق للمشاركة في هذا السباق الفريد الذي يساهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف وهو الأمر الذي يوفر فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة التي تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من 4 درجات تحت الصفر في وقت الصيف، مما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن عن زيادة أعداد المشاركين في السباق بنسبة 33%، حيث سيتم السماح بمشاركة 400 متسابق بعد ان اقتصرت النسخة الماضية على مشاركة 300 شخص تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والبروتوكول الخاص بالفعاليات.

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