«نادي الثقة» يحتفي بالبطل محمد القايد

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أقام نادي الثقة للمعاقين حفل استقبال للبطل العالمي محمد القايد، تقديراً لإنجازه الكبير بتحقيق ميداليتين فضية وبرونزية في منافسات 800م و100م في سباق الكراسي المتحركة، ضمن مشاركته في بطولة الألعاب البارالمبية، التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو.

وشهد الحفل: الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، وكلثم عبيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس اللجنة الرياضية، وعبدالغفور الرئيسي رئيس اللجنة الإعلامية، وحيدر أربيع الأمين العام للإتحاد العالمي للمعاقين، وبدرية السويدي رئيسة لجنة الثقافة وتنمية المجتمع، ومريم الشحي رئيسة اللجنة الاجتماعية، وأحمد المظلوم المدير التنفيذي، وأعضاء فريق ألعاب القوى بالنادي. وقال الدكتور طارق بن خادم، في تصريح صحافي: «ما يحققه اللاعب وفرسان الإرادة من إنجازات في مختلف المناسبات، إنما هو ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، واحتفال مجلس الإدارة بالبطل محمد القايد ومدربه القدير عبيد الغربي، هو تكريم للإرادة والتحدي اللذين تمتعوا بهما خلال المنافسات، لينتزعوا المراكز الأولى بوجودهم على منصات التتويج».

حقق فضية وبرونزية سباق الكراسي المتحركة في «بارالمبية طوكيو».

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